Карантин выходного дня эффекта не дал, – представитель Госпотребслужбы

В Украине могут запретить пассажирское сообщение между городами В случае ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом в Украине могут запретить пассажирское сообщение между городами. Как автобусное, так и железнодорожное. ПОДРОБНЕЕ

Украинским предпринимателям обещают «ковид-помощь»: кто может ее получить? Более миллиона украинских предпринимателей и наемных работников, которые приостановили работу на время карантина, получат от государства финансовую помощь на портале и в мобильном приложении «Дія». ПОДРОБНЕЕ