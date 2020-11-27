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Карантин выходного дня эффекта не дал, – представитель Госпотребслужбы

Карантин выходного дня эффекта не дал, – представитель Госпотребслужбы

Карантин выходного дня, который действует в Украине из-за коронавируса, не дал эффекта в борьбе с распространением этой болезни. В связи с чем локдаун (жесткий карантин) в Украине нужно вводить в ближайшее время. 

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Об этом в эфире канала “Украина 24” заявил глава управления Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

“Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности”, – сказал Рубан.

Ранее в поддержку локдауна высказывался глава МВД.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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