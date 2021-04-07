Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, нужен ли тотальный локдаун

В Украине нет необходимости сейчас вводить тотальный локдаун. Адаптивный карантин тоже эффективен.

Такое мнение во время заседания правительства в среду, 7 апреля, высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что сейчас в некоторых областях “красной” зоны ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшается и такие регионы смогут перейти в “оранжевую” зону.

“Это в очередной раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости”, – заявил Шмыгаль.

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