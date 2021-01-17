Новости Одессы и Одесской области

Что будет со школами после локдауна?

Что будет со школами после локдауна?

После завершения локдауна ученики младших классов смогут вернуться к очному обучению в школе.

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Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

“Вопрос, который чаще всего слышу в течение последней недели, звучит примерно так: “вернутся ли дети в школы и когда это произойдет?”. Особенно он актуален для родителей учеников 1-4 классов, которые сейчас оказались в сложной ситуации выбора между работой и необходимости помогать детям с учебой. Моя позиция по этому поводу уже была озвучена. Я считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению”, – рассказал Шкарлет.

Старшая школа, по словам министра, может остаться на смешанной форме обучения (очной и дистанционной), но при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране.

Напомним, на карантине школьники Одессы в связи с локдауном будут находиться до 25 января, если власти не примут другого решения.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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