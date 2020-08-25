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Карантин в Украине могут продлить еще на два месяца (дополнено)

Карантин в Украине могут продлить еще на два месяца (дополнено)

Адаптивный карантин в связи с коронавирусом в Украине могут снова продлить. 

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На этот раз до ноября. Продление карантина обсуждалось сегодня, 25 августа, на совещании у президента.

О необходимости продлить карантин заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях”, – отметил президент Украины Владимир Зеленский, цитирует его пресс-служба.

Зеленский также поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, речь идет о введении запрета на работу ночных клубов, проведение концертов.

Напомним, сейчас карантин действует до 31 августа.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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