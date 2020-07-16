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Карантин: Украину хотят разделить на четыре зоны  

Карантин: Украину хотят разделить на четыре зоны  

Области Украины разделят на четыре карантинные зоны «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». И ограничительные меры в них будут вводить в зависимости от ситуации с коронавирусом.

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Об этом на селекторном совещании у президента Украины заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, уже есть соответствующий проект решения Кабмин, сообщает Офис президента.

Президент при этом заявил, что продлевать карантин надолго не нужно – люди устали.

«Не надо спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать согласно развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продляем на месяц, но не более», – сказал Владимир Зеленский.

Ранее Степанов заявлял, что карантин продлят до 31 августа.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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