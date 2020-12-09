Карантин могут продлить до конца зимы: к чему готовиться одесситам?

Карантин в Украине, который в связи с коронавирусом действует до конца декабря, могут продлить.

Продлить его Кабмин намерен до 28 февраля, пишет Лига.нет со ссылкой на проект постановления правительства. Рассматривать проект будут на заседании кабмина уже сегодня, 9 декабря.

Действуют те же карантинные ограничения, что и раньше, но с некоторыми особенностями.

В частности, работодателям рекомендуют отправить сотрудников на удаленную работу в период с 11 по 22 января.

Напомним, что локдаун в Украине могут ввести с 8 по 20 января.