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Локдаун в Украине: стали известны даты и основные ограничения

Локдаун в Украине: стали известны даты и основные ограничения

Жесткий карантин в Украине могут ввести с 8 января. Решение может быть принято сегодня, 9 декабря на заседании Кабмина. 

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Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на проект постановления Кабмина.

Предполагается, что в Украине расширят противоэпидемические ограничения и мероприятия в период с 8 января до 25 января 2021 года.

Будет запрещено посещение спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов ; проведение массовых мероприятий, работа предприятий общественного питания; деятельность продовольственных и непродовольственных рынков; посещение учебных заведений (кроме детсадов).

Информацию также подтвердит и нардеп из Одесской области Алексей Гончаренко.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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