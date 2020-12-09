Локдаун в Украине: стали известны даты и основные ограничения

Жесткий карантин в Украине могут ввести с 8 января. Решение может быть принято сегодня, 9 декабря на заседании Кабмина.
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на проект постановления Кабмина.
Предполагается, что в Украине расширят противоэпидемические ограничения и мероприятия в период с 8 января до 25 января 2021 года.
Будет запрещено посещение спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов ; проведение массовых мероприятий, работа предприятий общественного питания; деятельность продовольственных и непродовольственных рынков; посещение учебных заведений (кроме детсадов).
Информацию также подтвердит и нардеп из Одесской области Алексей Гончаренко.