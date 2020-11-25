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Карантин: Кабмин обязали заранее предупреждать об ограничениях

Карантин: Кабмин обязали заранее предупреждать об ограничениях

Кабинет министров обязан заранее предупреждать о введении карантина. Сегодня, 25 ноября в силу вступило соответствующее постановление, принятое парламентом.

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Документ опубликован 24 ноября в парламентском издании “Голос Украины” и вступил в силу на следующий день после опубликования.

Предупреждать Кабмин должен о таких ограничениях и запретах в связи с коронавирусом:

  • регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом;
  • посещения учебных заведений соискателями образования;
  • приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;
  • приема посетителей в кинотеатрах;
  • приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);
  • приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • покидать места своего проживания.

Предупреждать нужно не позднее, чем за 7 дней до введения ограничений.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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