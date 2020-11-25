Карантин: Кабмин обязали заранее предупреждать об ограничениях

Кабинет министров обязан заранее предупреждать о введении карантина. Сегодня, 25 ноября в силу вступило соответствующее постановление, принятое парламентом.
Документ опубликован 24 ноября в парламентском издании “Голос Украины” и вступил в силу на следующий день после опубликования.
Предупреждать Кабмин должен о таких ограничениях и запретах в связи с коронавирусом:
- регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом;
- посещения учебных заведений соискателями образования;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;
- приема посетителей в кинотеатрах;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);
- приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- покидать места своего проживания.
Предупреждать нужно не позднее, чем за 7 дней до введения ограничений.