Капризы природы: запад и север Украины засыпает снегом (видео)

Как в Одессе убирают песок с дорог и есть ли альтернатива В Одессе снег и лед растаяли, а вот песчано-солевая смесь, которой посыпали дороги, никуда не делась. С потеплением сотрудники коммунального предприятия «Городские дороги» приступили к ее уборке. Об этом рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства Одесского горсовета. ПОДРОБНЕЕ

Как чистили от снега старую Одессу: обнародован уникальный документ (фото) Одесский краеведческий музей опубликовал на своей странице в Facebook уникальный документ 1892 года. В нем говорится о правилах расчистки от снега одесских улиц: тротуаров и проезжей части, площадей и дворов.

Примечательно, что все действия дворников четко регламентированы с точностью до сантиметра. ПОДРОБНЕЕ