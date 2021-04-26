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Капризы природы: запад и север Украины засыпает снегом (видео)

Капризы природы: запад и север Украины засыпает снегом (видео)

В Украине в понедельник, 26 апреля, в нескольких областях страны идет снег.

Снегопад накрыл Полтавскую, Киевскую, Черкасскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую области. Температура воздуха опустилась до нуля градусов.

Ранее в сети распространилась информация, что снег также засыпает трассу Одесса – Киев. Якобы снегопад наблюдается в районе Умани Виницкой области.

Однако, по данным очевидцев, эта информация не совсем верная: замело трассу Киев – Полтава.

Со скоростью звука распространяется сейчас информация о том, что трассу Одесса-Киев замело.

НИТ, друзья.

Только что…

Опубликовано Olga Kanskaya Понедельник, 26 апреля 2021 г.

 

 

Напомним, что в Одесской области снег был 16 апреля.

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