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Май в Украине будет теплее обычного, – прогноз погоды

Май в Украине будет теплее обычного, – прогноз погоды

В мае 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это теплее, чем обычно: на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Такой прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По данным многолетних наблюдений, устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону повышения является климатическим показателем начала лета. В Украине это происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге – в первой) декаде мая.

Обычно средняя месячная температура воздуха составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в мае составляет 0-6 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке до 7-10 градусов мороза, на побережье морей местами 0-3 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 31-37 градусов тепла, на юге Одесской области, в Луганской области и в Крыму до 38-39 градусов, в горах 22-30 градусов тепла.

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