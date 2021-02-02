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Капремонт одесского Новощепного ряда: новый этап — очередные проблемы (фото)

Капремонт одесского Новощепного ряда: новый этап — очередные проблемы (фото)

Второй этап капремонта Новощепного ряда начался с перекрытия участка ул. Водопроводной. В связи с этим возникло немало «пробочных» проблем, сложностей с пешеходным переходом рядом на этом участке и автозаторами. 

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Второй этап капремонта Новощепного ряда начался еще 30 января. Тогда же были опубликованы новые схемы проезда автотранспорта и автобусов-маршруток. Это был выходной. А уже первый рабочий день показал, что появились немалые транспортные проблемы.

По сути, все хорошо только с курсирующими от Старосенной площади трамваями, да и то им постоянно приходится сигналить, потому что пешеходы упорно «не замечают» ограждений и пытаются перейти по старинке. Собственно, для пешеходов в этом районе образовался настоящий квест.

Ну а в прилегающих микрорайонах образовались пробки. Причем, не только в час пик. Пробки на Канатной, той же Водопроводной, Фонтанской дороге, Ришельевской.

Сегодня продолжается подобная ситуация — к примеру, на ул. Ришельевской. Ведь поток авто в связи с перекрытием совсем небольшого участка улицы Водопроводной (от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная») пошел про Краснова и Фонтанской дороге.

Водителям теперь придется заранее продумывать свой маршрут. Потому как второй этап капремонта, как сегодня убедился корреспондент «Одесской жизни», уже запущен в полной мере.

Как мы сообщали, до апреля планируют обновить все инженерные коммуникации, проходящие под ремонтируемым участком ул. Водопроводной: сети водоснабжения, водоотведения, бытовой и ливневой канализации, газопровода, энергоснабжения, связи, телекоммуникационные и сети наружного освещения.

Фото: Мария Котова

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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