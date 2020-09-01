Кандидат в мэры от “Слуги народа” и ремонт переулка: коротко о вчерашних новостях

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Одесский губернатор Куцый уволил своего заместителя. Заместитель главы Одесской облгосадминистрации Денис Ванаш сложил полномочия.
- “Слуга народа” определилась с кандидатом на пост мэра Одессы. На эту должность пропрезидентская партия выдвинет одесского артиста Олега Филимонова.
- Переулок Короленко в Одессе — крошечный, всего 140 метров в длину. Сейчас в переулке ремонт, тесно связанный с капремонтом бульвара Жванецкого.
- В Одесской области стало больше инклюзивных классов. В этом году в Одесской области расширили сеть образовательных заведений с инклюзивными классами и группами.