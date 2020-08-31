Ремонт одесского переулка Короленко: как это происходит?

Переулок Короленко в Одессе — крошечный, всего 140 метров в длину. Он связывает улицу Софиевскую и бульвар Жванецкого. Отличительная черта переулка — жилые дома и довольно много зелени. При этом домов, причисленных к самому переулку, нет. Они причислены к ул. Софиевской (кстати, бывшей Короленко).

Сейчас в переулке ремонт, тесно связанный с капремонтом бульвара Жванецкого.

Основные работы, которые сейчас производятся — это замена дорожного покрытия. В некоторых местах уже уложена плитка, в некоторых появился свежий асфальт. Уже есть места, где уложена и тактильная плитка с пандусами для людей с проблемами зрения.

Работы продолжаются. На каждой входной двери в домах переулка — объявления с просьбой не оставлять свои авто, которые мешают проводимым работам.

Здесь также будет обустроена и велосипедная дорожка, которая станет продолжением веломаршрута от бульвара Жванецкого до улицы Ольгиевской.

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Фото: Мария Котова