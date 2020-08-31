Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области стало больше инклюзивных классов

В Одесской области стало больше инклюзивных классов

В этом году в Одесской области расширили сеть образовательных заведений с инклюзивными классами и группами.

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Об этом сегодня на брифинге рассказал директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

Если в 2017 году в области было всего 78 инклюзивных классов и групп, то в этом году — 1055. При этом в 2017 году в школах училось 127 детей с особенными образовательными потребностями, а на данный момент — 1459 воспитанников.

Кроме того, в Одесской области продолжают оснащать инклюзивно-ресурсные центры.  Так, по словам чиновника, коррекционное оборудование закупили в пять специальных образовательных заведений, в которых учатся дети с сенсорными нарушениями.

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Фото: Freepik

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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