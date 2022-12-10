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Какова обстановка в Одессе после вражеской атаки в ночь на 10 декабря: комментарий мэра

Какова обстановка в Одессе после вражеской атаки в ночь на 10 декабря: комментарий мэра

Городской голова Одессы Геннадий Труханов рассказал о ситуации в городе после ночной атаки врага. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Так, из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в результате ночной атаки в Одессе отключены от электроснабжения все потребители, кроме критической инфраструктуры.

По словам Геннадия Труханова, сейчас в городе есть водоснабжение и водоотвод. Все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

Также в Одессе работают 11 районных котельных и большинство малых. Больницы и роддома обеспечены электроэнергией и водой. Открыты все «Пункти несокрушимости».

«Специалисты ДТЭК работают над ликвидацией повреждений. Ситуация сложная, но контролируемая», – добавил городской голова.

Напомним, в ночь на субботу, 10 декабря 2022 года, российские террористы атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате удара дронов практически во всех районах Одессы и общинах Одесской области отсутствует электроснабжение.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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