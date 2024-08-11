Какой церковный праздник отмечают 11 августа и почему этот день считают недобрым

Церковный праздник сегодня по новому стилю

С 2023 г. Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый календарь.

11 августа по новому церковному календарю православные вспоминают преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских и преподобного Феодора, князя Острожского.

Феодор и Василий, жившие в XI веке в Киево-Печерской лавре, были друзьями и соседями по келье в пещере. Феодор, который перед вступлением в монастырь раздал все свое имущество бедным, стал сожалеть об этом, но Василий поддерживал его на пути к духовному совершенствованию.

По легенде, в пещере, где они жили, были спрятаны клады, что привлекло внимание князя Мстислава Святополковича. Князь приказал допросить монахов, но не поверил их показаниям и приказал жестоко их пытать. Феодор умер от пыток, а Василий был застрелен из лука, предсказав, что князь погиб от этой же стрелы. Пророчество свершилось: Мстислав погиб от случайной стрелы во время боя.

Церковный праздник 11 августа по старому стилю

По старому календарю этого дня православные верующие чтят святого мученика Даниила Млиевского (Черкасского). Кроме того, 11 августа по старому стилю – Рождество Николая Чудотворца, хотя в Украине этот праздник не отмечают.

Приметы и традиции на 11 августа

В прежние времена в этот день почитается память святого мученика. Считается, что 11 августа мистическое и опасное и недоброе: на болотах якобы можно встретить белого коня, который ищет своего всадника, а блуждающие огоньки — это души погибших воинов и утопленников.

Запреты на 11 августа

Церковь запрещает сквернословие, клевету, зависть и жадность. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. По народным верованиям, в этот день нельзя употреблять алкоголь и ходить на болота или кладбища во избежание опасности.

Что можно делать 11 августа

Святые Феодор и Василий считаются покровителями домашнего скота, поэтому молятся о них за здоровье животных. К преподобному князю Феодору обращаются те, кто хочет избавиться от чрезмерного желания обогащения.

Этот день также считается удачным для заботы о домашних и бездомных животных.

Именины 11 августа

Сегодня именины по новому стилю у Александра, Василия, Макара, Максима, Марка, Федора и Мариъ.

По старому стилю именинниками э Анатолий, Алексей, Даниил, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Богдана, Серафима.