Яке церковне свято відзначають 11 серпня і чому цей день вважають недобрим

Церковне свято сьогодні за новим стилем

З 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, і всі фіксовані дати свят були перенесені на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого календаря.

11 серпня за новим церковним календарем православні згадують преподобномучеників Феодора і Василя Києво-Печерських та преподобного Феодора, князя Острозького.

Феодор і Василь, які жили у XI столітті в Києво-Печерській лаврі, були друзями і сусідами по келії в печері. Феодор, який перед вступом у монастир роздав усе своє майно бідним, почав жалкувати про це, але Василь підтримував його на шляху до духовного вдосконалення.

За легендою, у печері, де вони жили, були сховані скарби, що привернуло увагу князя Мстислава Святополковича. Князь наказав допитати ченців, але не повірив їхнім свідченням і наказав жорстоко їх катувати. Феодор помер від катувань, а Василь був застрелений з лука, передрікши, що князь загине від цієї ж стріли. Пророцтво здійснилося: Мстислав загинув від випадкової стріли під час бою.

Церковне свято 11 серпня за старим стилем

За старим календарем цього дня православні віряни вшановують святого мученика Данила Мліївського (Черкаського). Крім того, 11 серпня за старим стилем – Різдво Миколи Чудотворця, хоча в Україні це свято не відзначають.

Прикмети та традиції на 11 серпня

У народі цей день відомий як Федір-Василь. Вважається, що 11 серпня є містичним і небезпечним та недобрим: на болотах нібито можна зустріти білого коня, що шукає свого вершника, а блукаючі вогники – це душі загиблих воїнів і утоплеників.

Заборони на 11 серпня

Церква забороняє лихослів’я, наклепи, заздрощі та жадібність. Не можна відмовляти в допомозі нужденним. За народними віруваннями, цього дня не можна вживати алкоголь і ходити на болота або цвинтарі, щоб уникнути небезпеки.

Що можна робити 11 серпня

Святі Феодор і Василь вважаються покровителями домашньої худоби, тому до них моляться за здоров’я тварин. До преподобного князя Феодора звертаються ті, хто хоче позбутися надмірного бажання до збагачення.

Цей день також вважається вдалим для турботи про домашніх і бездомних тварин.

Іменини 11 серпня

Сьогодні іменини за новим стилем у Олександра, Василя, Макара, Максима, Марка, Федіра і Маріъ.

За старим стилем іменинниками э Анатолій, Олексій, Данило, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Богдана, Серафима.