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Какой церковный праздник 20 мая, что нужно успеть до заката

Какой церковный праздник 20 мая, что нужно успеть до заката

«Одесская жизнь» рассказывает, какой церковный праздник приходится на 20 мая 2024 года по новому и старому церковным календарям. Также знакомим с народными традициями этого дня.

20 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают мучеников Фалалея, Александра и Астерия. В народе день получил название Фалалей Огурочник. Рассказываем о его традициях, приметах и ​​который сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

По старому календарю 20 мая поминают мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом.

День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия

20 мая по новому и старому календарному стилю – день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

Фалалей жил в III веке, в городе Эгее. Он был врачом-бессеребренником, который безвозмездно помогал всем страждущим. Фалалей исповедовал христианство и за это попал в немилость к правителю города. Когда 18-летнего юношу пытались заставить отречься от веры, то он решительно отказался. За это ему присудили страшную пытку. Но его палачи – Александр и Астерий – сами уверовали во Христа и не трогали Фалалея. Узнав об этом, правитель велел казнить всех троих.

Мощи святого Фалалея находятся в Константинополе, в храме святого Агафоника, а над его гробницей происходило много чудес исцеления.

О новом и старом церковных календарях

После перехода Православной церкви Украины 2023 на новый церковный календарь даты всех непереходных православных праздников (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря – сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Народные приметы и запреты на 20 мая

В народном календаре 20 мая – праздник Фалалей Огурочник, Фалалей Тепловой.

Среди запретов, что сегодня нельзя делать – ссориться, злословить, сплетничать, отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют в этот день ссориться – ссора затянется надолго, а также одалживать деньги – уйдут из дома.

В этот день верующие молятся святому Фалалею о здоровье, исцелении больных, хорошем урожае, дожде.

В этот день принято заниматься огородными хлопотами: полоть сорняки, поливать грядки, высаживать баклажаны, редис. В народе святого Фалалея в народе считают покровителем урожая огурцов, а день считается наиболее подходящим для посадки этого овоща. Согласно приметам нужно успеть сделать это до заката и втайне от любопытных глаз – это гарантирует хороший урожай. Раньше мы рассказывали, что посадить в огороде до конца мая.

День ангела 20 мая

  • День ангела по новому календарю отмечают Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Ян, Сюзанна.
  • Именины в этот день по старому календарю празднуют Антон, Иван, Михаил, Степан, Давид, Стефан.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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