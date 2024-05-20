Какой церковный праздник 20 мая, что нужно успеть до заката

20 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают мучеников Фалалея, Александра и Астерия. В народе день получил название Фалалей Огурочник. Рассказываем о его традициях, приметах и ​​который сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

По старому календарю 20 мая поминают мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом.

День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия

20 мая по новому и старому календарному стилю – день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

Фалалей жил в III веке, в городе Эгее. Он был врачом-бессеребренником, который безвозмездно помогал всем страждущим. Фалалей исповедовал христианство и за это попал в немилость к правителю города. Когда 18-летнего юношу пытались заставить отречься от веры, то он решительно отказался. За это ему присудили страшную пытку. Но его палачи – Александр и Астерий – сами уверовали во Христа и не трогали Фалалея. Узнав об этом, правитель велел казнить всех троих.

Мощи святого Фалалея находятся в Константинополе, в храме святого Агафоника, а над его гробницей происходило много чудес исцеления.

О новом и старом церковных календарях

После перехода Православной церкви Украины 2023 на новый церковный календарь даты всех непереходных православных праздников (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря – сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Народные приметы и запреты на 20 мая

В народном календаре 20 мая – праздник Фалалей Огурочник, Фалалей Тепловой.

Среди запретов, что сегодня нельзя делать – ссориться, злословить, сплетничать, отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют в этот день ссориться – ссора затянется надолго, а также одалживать деньги – уйдут из дома.

В этот день верующие молятся святому Фалалею о здоровье, исцелении больных, хорошем урожае, дожде.

В этот день принято заниматься огородными хлопотами: полоть сорняки, поливать грядки, высаживать баклажаны, редис. В народе святого Фалалея в народе считают покровителем урожая огурцов, а день считается наиболее подходящим для посадки этого овоща. Согласно приметам нужно успеть сделать это до заката и втайне от любопытных глаз – это гарантирует хороший урожай. Раньше мы рассказывали, что посадить в огороде до конца мая.

День ангела 20 мая