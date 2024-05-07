Что отмечают православные 7 мая: чествование памяти мученика Акакия

Церковный праздник сегодня, 7 мая. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
7 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
7 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память мученика Акакия.
Кто такой мученик Акакий
Акакий родился в Каппадокии и служил сотником в Мартисийском полку под командованием военачальника Фирми. Его жизнь стала примером непоколебимой веры и преданности. Во времена императора Максимиана Галерия (305-311) началось гонение на христиан. Фирм, желая убедиться в верности своих воинов, допрашивал их об их вере. Акакий твердо и открыто признался в своем христианстве. За это он был подвергнут жестоким мучениям и пыткам. Однако благодаря своей вере Акакий выдержал все испытания.
Народные приметы 7 мая
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: увидеть стрижа или ласточку — к благоприятному дню;
- вечером на небе радуга — ждите ясной погоды утром, утренняя радуга, наоборот, — к дождю;
- ночью луна красного цвета — к дождю;
- дождь ночью — к теплому и солнечному сентябрю.
Что нельзя делать 7 мая
Сегодня нельзя делать следующее:
- ругаться и ссориться;
- ходить по траве босиком;
- злоупотреблять спиртными напитками.
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