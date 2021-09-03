Какой сегодня праздник у православных?

Фаддей был роддом из сирийского города Эдессе. В Иерусалиме он познакомился с Иоаном Крестителем. Впоследствии он стал одним из 70 апостолов Иисуса Христа.

После Христова вознесения Фаддей вернулся в родной город, а потом начал путешествовать с проповедью по Месопотамии и Финикии.

По одной версии, святой основал в финикийском городе Вирита (ныне Бейрут) Церковь и там же мирно скончался в 44-м году. По другой — апостол погиб мученической смертью в Армении.