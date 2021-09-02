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Какой сегодня праздник у православных?

Какой сегодня праздник у православных?

Сегодня, 2 сентября, православные вспоминают библейского пророка Самуила.

Самуил воспитывался при Скинии в смутное время в жизни израильтян. Народу пришлось перенести жесточайшее поражение со стороны филистимлян, которые в результате захватили величайшую святыню — Ковчег Завета.

Самуил основал «пророческие сонмы» или «пророческие школы» — своего рода религиозно-нравственные братства или общества, призванные пробуждать патриотизм и просвещать. Он правил народом в качестве верховного судьи и выступал против монархии. Однако израильтяне потребовали от него выбрать царя. Пророк назначил царём сначала Саула, а потом тайно Давида.

Умер Самуил в 88 лет. Его жизнь описана в первых главах первой книги Царств. Считается, что он составил библейскую книгу Судей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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