Какой сегодня праздник у православных?

Самуил воспитывался при Скинии в смутное время в жизни израильтян. Народу пришлось перенести жесточайшее поражение со стороны филистимлян, которые в результате захватили величайшую святыню — Ковчег Завета.

Самуил основал «пророческие сонмы» или «пророческие школы» — своего рода религиозно-нравственные братства или общества, призванные пробуждать патриотизм и просвещать. Он правил народом в качестве верховного судьи и выступал против монархии. Однако израильтяне потребовали от него выбрать царя. Пророк назначил царём сначала Саула, а потом тайно Давида.

Умер Самуил в 88 лет. Его жизнь описана в первых главах первой книги Царств. Считается, что он составил библейскую книгу Судей.