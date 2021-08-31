Какой сегодня праздник у православных?

Согласно житию, Фрол и Лавр были каменщиками и родными братьями. С юных лет они верили в Христа. Правитель Иллирика направил их в соседнюю область строить языческий храм. Прибыв на место, братья раздали полученную плату бедным и проповедовали им Христа.

Во время их проповедей происходили чудеса. Одним из них стало исцеление сына языческого жреца, после чего мальчик и его отец стали христианами. В новопостроенном храме Фрол и Лавр вместе с обращёнными ими христианами помолились, а после этого уничтожили идолов, предназначенных для храма.

Всех участников этих событий схватили и сожгли, а Флора и Лавра отправили обратно в Иллирик. Там их бросили в колодец и засыпали землей. Позже их мощи обнаружили нетленными и перенесли в Константинополь. По преданию, сразу после обретения мощей святых прекратился мор скота. В связи с этим на Руси эти святые почитались как покровители лошадей.