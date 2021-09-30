Какой сегодня праздник у православных?

Сегодня, 30 сентября, православные вспоминают мучениц Веру, Надежду, Любовь и матерь их Софию.

По легенде, София жила во II веке в Риме. Она была вдовой и воспитывала в христианском благочестии трех дочерей — Веру (греч. Πίστις), Надежду (греч. Ἐλπίς) и Любовь (греч. Ἀγάπη). Узнав об этом, император Адриан попытался девочек заставить поклониться богине Диане, но безуспешно. Тогда он подверг их жестоким пыткам, но дочери Софии выжили. В итоге им отрубили головы.

Истерзанные тела девочек отдали матери. Женщина похоронила их и через три дня умерла сама.

Есть мнение, что мученицы являются персонификацией христианских добродетелей, а не реальными личностями.