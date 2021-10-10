Какой сегодня праздник по православному календарю?

Каллистрат родился в III веке в Карфагене, в христианской семье. Когда он был в армии, сослуживцы донесли о его вероисповедании командиру. Святой отказался принести жертву богам. За это его подвергли пыткам, а потом выбросили в море.

Согласно житию, мученика спасли дельфины, после чего сорок девять солдат обратились в христианство. Вместе с Каллистратом их арестовали и казнили. При этом началось землетрясение. Многие воины восприняли это как чудо и отказались от язычества.

В Средние века мощи Каллистрата хранились в Константинополе как чудотворные.