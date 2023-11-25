Какой сегодня день: традиции, приметы, именины, запреты 25 ноября

Какой православный праздник отмечают 25 ноября

25 ноября в церковном календаре – день памяти святого Климента. Жил он в I веке и родился в семье язычников. Когда Климент был молодым человеком, его мать вместе с младшими детьми уехала в Рим. Через десять лет она не вернулась, поэтому отец тоже двинулся на ее поиски, оставив Климента самого. Он долго скитался и впоследствии встретил апостолов Варнаву и Петра, которые рассказали ему об Иисусе Христе и окрестили. Со временем Климент был назначен апостолом Петром Римским епископом.

Что нельзя делать 25 ноября:

Запрещено печалиться, накапливать негативные мнения.

Нельзя злословить, ругаться, обижаться.

Продолжается Рождественский пост, поэтому запрещено есть мясные и молочные продукты, яйца.

Народные приметы 25 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вороны низко летают — готовьтесь к осадкам;

на берегу уже нет листьев — ждите оттепели;

малооблачная и сухая погода — к суровой зиме;

утром услышать пение птичек — скоро придет потепление;

снежит — следующее лето будет влажным.

В народе этот день называли Клим Холодный. Матери молились святому о здоровье детей. Также существовало поверье, что любое важное дело в этот день лучше начинать натощак.

Важные и памятные даты 25 ноября в Украине и мире:

1764 год — Станислав II становится Королем Речи Посполитой;

1795 год — Станислав II отрекается от престола, юридическая ликвидация Речи Посполитой;

1905 год — в Лубнах выходит первое число газеты «Хлебороб»;

1981 год — Генеральная Ассамблея ООН объявляет этот день Международным днем ​​борьбы за ликвидацию насилия над женщинами;

1992 год — Кабинет Министров Украины издает постановление «О выпуске в обращение приватизационных имущественных сертификатов»;

2003 год — Совет по предложению правительства Януковича принимает Закон об уменьшении уровня минимальной заработной платы;

2004 год — на заседании Ученого совета Национального университета «Киево-Могилянская академия» с формулировкой «дискредитация имиджа академии» принимают лишить Леонида Кравчука звание почетного доктора;

2018 год — инцидент в Керченском проливе: первый случай военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом.

Именины 25 ноября празднуют:

Василий,

Петр,

Виктор,

Павел,

Иван,

Николай,

Кузьма,

Климент,

Григорий,

Александр,

Ярослав,

Клавдия,

Мария.

Талисманом человека, рожденного 25 ноября, является альмандин. Популярен во всем мире минерал. Издавна верили, что альмандин способен укреплять иммунную систему, оказывать положительное воздействие на репродуктивную функцию и улучшать кровообращение.

25 ноября родились:

1901 год — украинский поэт Михаил Орест;

1926 год — украинский поэт и композитор, фольклорист, автор песни «Верховино, мать моя» Михаил Машкин;

1975 год — украинская певица, заслуженная артистка Украины Марина Одольская.

25 ноября в Украине и мире отмечают:

25 ноября в Украине День памяти жертв голодоморов. Каждый год эта памятная дата приходится на последнюю субботу ноября. Это день большой печали и скорби для украинцев. Голодоморов в нашей стране было несколько: 1921-1923 гг., 1932-1933 гг. и 1946-1947 гг. Однако самым трагическим считается период 1932-1933 гг. За это время от голода, искусственно созданного на украинских землях, умерло более миллионов человек. Погибших чествуют минутой молчания, а по всей стране проходит мероприятие «Свеча памяти».

Также 25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Это событие — отзвук тех трудностей, которые часто испытывают женщины на протяжении своей жизни (пытки, насилие, избиения и т.п.). Дату избрали в 1999 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, а за шесть лет до этого создали специальную Декларацию с призывами полного искоренения любого насилия в отношении женщин.

А еще 25 ноября Международный день осведомленности об ауре. Приходится каждый год на третью субботу ноября. День посвящен осведомленности о остроинтересном аспекте человеческого существования — ауре. Это призыв увидеть и исследовать разноцветные эманации, которые, по мнению многих, окружают каждого человека.