Який сьогодні день: традиції, прикмети, іменини, заборони 25 листопада

Яке православне свято відзначають 25 листопада

25 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Климента. Жив він у I столітті та народився у родині язичників. Коли Климент був молодим чоловіком, його мати разом з молодшими дітьми поїхала до Рима. Через десять років вона не повернулася, тому батько також рушив на її пошуки, залишивши Климента самого. Він довго поневірявся і згодом зустрів апостолів Варнаву та Петра, які розповіли йому про Ісуса Христа і охрестили. З часом Климент був призначений апостолом Петром єпископом Римським.

Що не можна робити 25 листопада:

Заборонено сумувати, накопичувати негативні думки.

Не можна злословити, лаятися, ображатися.

Триває Різдвяний піст, тому заборонено їсти м’ясні та молочні продукти, яйця.

Народні прикмети 25 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ворони низько літають — готуйтеся до опадів;

на березі вже немає листя — чекайте на відлигу;

малохмарна та суха погода — до суворої зими;

вранці почути спів пташок — незабаром прийде потепління;

сніжить — наступне літо буде вологим.

В народі цей день часто називали Клим Холодний, тому що до цього часу вже на дворі лютувала справжня зима. Матері молилися святому за здоров’я дітей. Також існувало повір’я, що будь-яку важливу справу цього дня краще починати натщесерце.

Важливі та пам’ятні дати 25 листопада в Україні та світі:

1764 рік — Станіслав II стає Королем Речі Посполитої;

1795 рік — Станіслав II зрікається престолу, юридична ліквідація Речі Посполитої;

1905 рік — у Лубнах виходить друком перше число газети “Хлібороб”;

1981 рік — Генеральна Асамблея ООН оголошує цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками;

1992 рік — Кабінет Міністрів України видає постанову “Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів”;

2003 рік — Рада на пропозицію уряду Януковича ухвалює Закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати;

2004 рік — на засіданні Вченої ради Національного університету “Києво-Могилянська академія” з формулюванням «дискредитація іміджу академії» ухвалюють позбавити Леоніда Кравчука звання почесного доктора;

2018 рік — інцидент у Керченській протоці: перший випадок військової агресії Росії проти України, який вона скоїла відкрито, під своїм державним прапором.

Іменини 25 листопада святкують:

Василь,

Петро,

Віктор,

Павло,

Іван,

Микола,

Кузьма,

Климент,

Григорій,

Олександр,

Ярослав,

Клавдія,

Марія.

Талісманом людини, народженої 25 листопада, є альмандин. Популярний в усьому світі мінерал. Здавна вірили, що альмандин здатний укріплювати імунну систему, позитивно впливати на репродуктивну функцію та покращувати кровообіг.

25 листопада народилися:

1901 рік — український поет Михайло Орест;

1926 рік — український поет і композитор, фольклорист, автор пісні “Верховино, мати моя” Михайло Машкін;

1975 рік — українська співачка, заслужена артистка України Марина Одольська.

25 листопада в Україні та світі відзначають:

25 листопада в Україні День пам’яті жертв голодоморів. Щороку ця пам’ятна дата припадає на останню суботу листопада. Це — день великого суму та скорботи для українців. Голодоморів в нашій країні було кілька: 1921-1923 рр., 1932-1933 рр. та 1946-1947 рр. Однак найтрагічнішим вважається період 1932-1933 рр. За цей час від голоду, який був штучно створений на українських землях, померло понад 7 мільйонів осіб. Загиблих вшановують хвилиною мовчання, а по всій країні відбувається захід “Свічка пам’яті”.

Також 25 листопада Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Ця подія — відгомін тих труднощів, які часто зазнають жінки впродовж свого життя (катування, насильство, побиття тощо). Дату обрали 1999 року за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН, а за шість років до цього створили спеціальну Декларацію із закликами повного викорінення будь-якого насильства щодо жінок.

А ще 25 листопада Міжнародний день обізнаності про ауру. Припадає щороку на третю суботу листопада. День присвячений обізнаності про гостроцікавий аспект людського існування — ауру. Це заклик побачити та дослідити різноколірні еманації, які, на думку багатьох, оточують кожну людину.