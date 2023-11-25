Який сьогодні день: традиції, прикмети, іменини, заборони 25 листопада

Сьогодні, 25 листопада, День пам’яті жертв голодоморів в Україні. Щороку ця пам’ятна дата припадає на останню суботу листопада. Це — день великого суму та скорботи для українців. Православні віряни вшановують пам’ять святого Климента.
Яке православне свято відзначають 25 листопада
25 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Климента. Жив він у I столітті та народився у родині язичників. Коли Климент був молодим чоловіком, його мати разом з молодшими дітьми поїхала до Рима. Через десять років вона не повернулася, тому батько також рушив на її пошуки, залишивши Климента самого. Він довго поневірявся і згодом зустрів апостолів Варнаву та Петра, які розповіли йому про Ісуса Христа і охрестили. З часом Климент був призначений апостолом Петром єпископом Римським.
Що не можна робити 25 листопада:
- Заборонено сумувати, накопичувати негативні думки.
- Не можна злословити, лаятися, ображатися.
- Триває Різдвяний піст, тому заборонено їсти м’ясні та молочні продукти, яйця.
Народні прикмети 25 листопада
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: ворони низько літають — готуйтеся до опадів;
- на березі вже немає листя — чекайте на відлигу;
- малохмарна та суха погода — до суворої зими;
- вранці почути спів пташок — незабаром прийде потепління;
- сніжить — наступне літо буде вологим.
В народі цей день часто називали Клим Холодний, тому що до цього часу вже на дворі лютувала справжня зима. Матері молилися святому за здоров’я дітей. Також існувало повір’я, що будь-яку важливу справу цього дня краще починати натщесерце.
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Важливі та пам’ятні дати 25 листопада в Україні та світі:
- 1764 рік — Станіслав II стає Королем Речі Посполитої;
- 1795 рік — Станіслав II зрікається престолу, юридична ліквідація Речі Посполитої;
- 1905 рік — у Лубнах виходить друком перше число газети “Хлібороб”;
- 1981 рік — Генеральна Асамблея ООН оголошує цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками;
- 1992 рік — Кабінет Міністрів України видає постанову “Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів”;
- 2003 рік — Рада на пропозицію уряду Януковича ухвалює Закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати;
- 2004 рік — на засіданні Вченої ради Національного університету “Києво-Могилянська академія” з формулюванням «дискредитація іміджу академії» ухвалюють позбавити Леоніда Кравчука звання почесного доктора;
- 2018 рік — інцидент у Керченській протоці: перший випадок військової агресії Росії проти України, який вона скоїла відкрито, під своїм державним прапором.
Іменини 25 листопада святкують:
- Василь,
- Петро,
- Віктор,
- Павло,
- Іван,
- Микола,
- Кузьма,
- Климент,
- Григорій,
- Олександр,
- Ярослав,
- Клавдія,
- Марія.
Талісманом людини, народженої 25 листопада, є альмандин. Популярний в усьому світі мінерал. Здавна вірили, що альмандин здатний укріплювати імунну систему, позитивно впливати на репродуктивну функцію та покращувати кровообіг.
25 листопада народилися:
- 1901 рік — український поет Михайло Орест;
- 1926 рік — український поет і композитор, фольклорист, автор пісні “Верховино, мати моя” Михайло Машкін;
- 1975 рік — українська співачка, заслужена артистка України Марина Одольська.
25 листопада в Україні та світі відзначають:
25 листопада в Україні День пам’яті жертв голодоморів. Щороку ця пам’ятна дата припадає на останню суботу листопада. Це — день великого суму та скорботи для українців. Голодоморів в нашій країні було кілька: 1921-1923 рр., 1932-1933 рр. та 1946-1947 рр. Однак найтрагічнішим вважається період 1932-1933 рр. За цей час від голоду, який був штучно створений на українських землях, померло понад 7 мільйонів осіб. Загиблих вшановують хвилиною мовчання, а по всій країні відбувається захід “Свічка пам’яті”.
Також 25 листопада Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Ця подія — відгомін тих труднощів, які часто зазнають жінки впродовж свого життя (катування, насильство, побиття тощо). Дату обрали 1999 року за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН, а за шість років до цього створили спеціальну Декларацію із закликами повного викорінення будь-якого насильства щодо жінок.
А ще 25 листопада Міжнародний день обізнаності про ауру. Припадає щороку на третю суботу листопада. День присвячений обізнаності про гостроцікавий аспект людського існування — ауру. Це заклик побачити та дослідити різноколірні еманації, які, на думку багатьох, оточують кожну людину.