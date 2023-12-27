Новости Одессы и Одесской области

Какой сегодня день: праздники, приметы и запреты 27 декабря

Какой сегодня день: праздники, приметы и запреты 27 декабря

Сегодня, 27 декабря, в Украине профессиональный праздник отмечает контрразведка СБУ. православные верующие чтят память святого Стефана.

Какой церковный праздник 27 декабря

27 декабря в церковном календаре – день памяти святого Стефана. Он был известен как подлинный почитатель христианства. В возрасте 30 лет пострадал за Христа. Всю жизнь проповедовал, успешно побеждал иудеев в дискуссиях. За это люди стали его оговаривать. Когда Стефан предстал перед судом, то произнес свою известную речь, упрекнув иудеев в том, что они гонят от себя пророков. Во время этой проповеди явился сам Иисус Христос, но люди закрывали уши и глаза, потому что не хотели ничего слышать и видеть. Тогда его увели за город и избили камнями. От травм мужчина и скончался. Христяне пришли тайно ночью и похоронили его тело по всем законам.

Что нельзя делать 27 декабря

  • Нельзя пить алкогольные напитки.
  • Не разрешается отказывать нуждающимся.
  • Запрещено работать.

Народные приметы и традиции на 27 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: солнце и мороз — год будет урожайным;
  • на деревьях иней — к большому урожаю зерновых;
  • птицы собираются стайками на верхушках деревьев — еще долго продержатся морозы;
  • вороны гнездятся прямо на снегу — скоро придет оттепель;
  • сильный снегопад — к большому урожаю ягод и грибов;
  • в небе много маленьких птиц летает — к скорым снегопадам;
  • в дома прибежал заяц — скоро ударят затяжные морозы.

По традиции в день Стефана чествовали пастухов, ведь он считался их покровителем. В эту дату их щедро угощали, приглашали в гости. А еще ухаживали за лошадьми, ведь верили, что если их в этот день хорошо напоить, то животные будут круглогодично здоровыми и крепкими. Девушки же устраивали предновогодние гадания на свадьбу. Высыпали на стол семена и считали, если выпадало четное число – скоро пойдут под венец с любимым.

Именинники 27 декабря

  • Степан,
  • Федор,
  • Лука,
  • Иосиф,
  • Давид,
  • Иаков.

Талисманом человека, рожденного 27 декабря, является змеевик. Это уникальный талисман, известный с давних времен. Издавна верили, что змеевик отличается бактерицидными свойствами и даже сегодня считается, что он усиливает действие лекарства.

27 декабря день родились:

  • 1885 год – украинский актер театра и кино Степан Шкурат;
  • 1908 год – кобзарь, дирижер Владимир Божик;
  • 1934 год – украинка, 9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обладательница наибольшего числа олимпийских наград за всю историю Олимпийских игр Лариса Латынина (Дирий).

Памятные даты 27 декабря

537 год — в Константинополе, столице Византийской империи, освящают храм святой Софии, который на протяжении тысячелетия был главным храмом православного мира;
1648 год — триумфальный въезд гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого в Киев через Золотые ворота;
1932 год — в разгар Великой депрессии в Нью-Йорке открывается крупнейший в мире театр искусств «Radio City Music Hall», рассчитанный на 5945 мест;
1945 год — в Нью-Йорке представители 28 стран подписывают соглашение о создании Международного валютного фонда;
1959 год — от семи толчков землетрясения на севере Турции погибает более 50 тысяч человек, сотни тысяч жителей провинций Эрзинджан, Сивас и Самсун остаются без жилья и в течение всей зимы страдают от сильных морозов, порой достигавших 30 градусов;
1978 год — король Испании Хуан Карлос I после национального референдума утверждает новую демократическую Конституцию;
1991 год — независимость Украины признают Алжир, КНР, Социалистическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Молдова и Франция;
1994 год — запускают в эксплуатацию киевскую станцию метро «Позняки»;
1997 год — вводят в эксплуатацию станцию метро «Печерская»;
2008 год — под кодовым названием !Литой свинец» в Секторе Газа начинается антитеррористическая военная операция израильской армии против ХАМАС.

Какой сегодня день в Украине и мире

27 декабря в Украине празднуют День контрразведки СБУ. Профессиональный праздник ключевого института в обеспечении безопасности государства от внешних и внутренних угроз. Этот департамент был официально создан 27 декабря 1991 года. С момента своего создания он столкнулся с разнообразными вызовами, в частности, с адаптацией к изменяющемуся геополитическому ландшафту и новым угрозам во время войны с Россией.

Также 27 декабря День вырезания снежинок. Прекрасная возможность собраться всей семьей, вырезать снежинки из бумаги со своими детьми, вспомнить свое детство и весело провести время.

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить