Який сьогодні день: свята, прикмети та заборони 27 грудня

Яке церковне свято 27 грудня

27 грудня у церковному календарі – день пам’яті святого Стефана. Він був відомий як справжній шанувальник християнства. У віці 30 років постраждав за Христа. Все життя проповідував, успішно перемагав юдеїв у дискусіях. За це люди почали його обговорювати. Коли Стефан став перед судом, то сказав свою відому промову, дорікнувши юдеїв у тому, що вони женуть від себе пророків. Під час цієї проповіді з’явився сам Ісус Христос, але люди закривали вуха та очі, бо не хотіли нічого чути та бачити. Тоді його відвели за місто і побили камінням. Від травм чоловік і помер. Христяни прийшли таємно вночі і поховали його тіло за всіма законами.

Що не можна робити 27 грудня

Не можна пити алкогольних напоїв.

Не дозволяється відмовляти нужденним.

Заборонено працювати.

Народні прикмети та традиції на 27 грудня

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

дивилися, який сьогодні день: сонце та мороз – рік буде врожайним;

на деревах іній – на великий врожай зернових;

птахи збираються зграйками на верхівках дерев – ще довго протримаються морози;

ворони гніздяться прямо на снігу – скоро прийде відлига;

сильний снігопад – до великого врожаю ягід та грибів;

у небі багато маленьких птахів літає до швидких снігопадів;

у будинки прибіг заєць — скоро вдарять затяжні морози.

За традицією в день Стефана вшановували пастухів, адже він вважався їхнім покровителем. Цієї дати їх щедро пригощали, запрошували в гості. А ще доглядали коней, адже вірили, що якщо їх у цей день добре напоїти, то тварини будуть цілорічно здоровими та міцними. Дівчата ж влаштовували передноворічні ворожіння на весілля. Висипали на стіл насіння та вважали, якщо випадало парне число – скоро підуть під вінець із коханим.

Іменинники 27 грудня

Степан,

Федір,

Лука,

Йосип,

Давиде,

Яків.

Талісманом людини, народженої 27 грудня, є змійовик. Це унікальний талісман, відомий з давніх-давен. Здавна вірили, що змійовик відрізняється бактерицидними властивостями і навіть сьогодні вважається, що він посилює дію ліків.

27 грудня день народилися:

1885 рік – український актор театру та кіно Степан Шкурат;

1908 – кобзар, диригент Володимир Божик;

1934 – українка, 9-кратна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, володарка найбільшої кількості олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор Лариса Латиніна (Дірій).

Пам’ятні дати 27 грудня

537 рік — у Константинополі, столиці Візантійської імперії, освячують храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу;

1648 рік — тріумфальний в’їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького в Київ через Золоті ворота;

1932 рік — у розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкривається найбільший у світі театр мистецтв “Radio City Music Hall”, розрахований на 5945 місць;

1945 рік — у Нью-Йорку представники 28 країн підписують угоду про створення Міжнародного валютного фонду;

1959 рік — від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини гине понад 50 тисяч осіб, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсун залишаються без житла і протягом всієї зими потерпають від лютих морозів, що часом досягали 30 градусів;

1978 рік — король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затверджує нову демократичну Конституцію;

1991 рік — незалежність України визнають Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В’єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція;

1994 рік — запускають в експлуатацію київську станцію метро “Позняки”;

1997 рік — вводять в експлуатацію станцію метро “Печерська”;

2008 рік — під кодовою назвою “Литий свинець” у Секторі Гази починається антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАС.

Який сьогодні день в Україні і світі

27 грудня в Україні святкують День контррозвідки СБУ. Професійне свято ключової інституції вубезпеченні держави від зовнішніх та внутрішніх загроз. Цей департамент був офіційно створений 27 грудня 1991 року. Від моменту свого створення він зіткнувся з різноманітними викликами, зокрема, з адаптацією до мінливого геополітичного ландшафту і нових загроз під час війни з Росією.

Також 27 грудня День вирізання сніжинок. Чудова нагода зібратися всією родиною, вирізати сніжинки з паперу зі своїми дітьми, згадати своє дитинство і весело провести час.