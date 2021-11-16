Какой православный праздник сегодня?

Кто такой преподобный Акепсима?

О жизни Акепсимы известно из книги «История боголюбцев» Феодорита Кирского. По данным автора, Акепсима жил отшельником в IV веке в сирийском городе Кира. Он поселился в небольшой келье и носил железные цепи для усмирения своего тела. Питался размоченной в воде чечевицей. Причем пищу ему передавали через небольшое извилистое отверстие в двери. Это было сделано для того, чтоб никто не смог подсмотреть, как он живёт. За водой Акепсима ходил по ночам один раз в неделю на ближайший источник.

Чудеса Акепсимы

Один раз ночью пастух хотел бросить камень в отшельника, но его рука неподвижно застыла, пока тот не набрал воды. Еще один чудесный случай произошел с любопытствующим человеком. Когда он вылез на дерево, чтобы подсмотреть за Акепсимой, часть его тела онемела.

Как Акепсимы стал иереем?

Акепсима прожил в одиночестве 60 лет. Перед его смертью к нему пришёл предстоятель местной церкви и уговорил его стать иереем. Акепсима согласился. Прожив несколько дней в сане пресвитера, он умер.

После кончины отшельника возникли споры о том, кто заберет его мощи. Однако сам преподобный завещал похоронить его там, где он жил, что и было сделано.

Также читайте: Чудеса Спасо-Преображенского собора