Какой православный праздник сегодня?

Кто такие Косма и Дамиан?

Косма и Дамиан были братьями и жили в III-IV веке. Обучившись врачеванию, они стали лечить людей в городе Эгее (современная Вергина в Греции). Здесь они открыли больницу, сами изготовляли лекарства и делали хирургические операции. При этом у них был дар исцеления. За свои услуги святые денег не брали, за что их прозвали бессребрениками.

Почему Косма обиделся на Дамиана?

Согласно житию, однажды святые исцелили безнадежно больную женщину по имени Палладия. Та в знак благодарности принесла Дамиану три яйца и сказала: «Прими этот малый дар во Имя Святой Живоначальной Троицы — Отца, Сына и Святого Духа». Услышав имя Троицы, бессребреник не посмел отказаться. Косма, узнав об этом, огорчился. Он подумал, что брат нарушил их строгий обет, и завещал не хоронить его рядом с ним. Первым умер Косма, а через некоторое время Дамиан. Люди не могли решить, где будет могила Дамиана. Но вдруг к людям пришёл верблюд, которого когда-то святые вылечили от бешенства, и сказал Дамиана положить рядом с Космой, потому что «не ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради Господа».

Как святые Косма и Домиан трансплантировали ногу?

Одно из самых известных исцелений братьев произошло уже после их смерти. Так, по легенде, у одного благочестивого служителя ногу поразила язва. Во сне ему приснилось, что святые заменили ему больную конечность на здоровую. «С собой у них были хирургические инструмента и мазь. Один спросил другого: «Где нам взять ногу, чтобы заменить эту?» Тот отвечал: «Сегодня будут хоронить чёрного мавра со здоровой ногой». Первый сказал: «Принеси её». Он отрезал ногу мавра, приставил её к ноге больного и обильно наложил мазь. А больную ногу положили мавру в гроб. Когда пациент проснулся, боли как не бывало», — так описывается чудесный случай в житии.

Этот сюжет вдохновлял многих художников. Самые известные работы — композиция «Святые Косма и Дамиан пересаживают ногу диакону Юстиниану» Фра Анджелико из большого алтаря церкви Сан-Марко во Флоренции и картина «Святые Косма и Дамиан пересаживают ногу» Лоса Балбасеса.

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Фото: bigenc.ru