Какой православный праздник сегодня?

Кто такой преподобный Ареф Затворник?

Согласно Киево-Печерскому патерику, Ареф жил в 12 веке и был родом из Полоцка. Он был очень богат и скуп. Даже приняв монашество, отказывался подавать милость нищим.

Однажды ночью его ограбили. Арефа начал разыскивать виновных и в процессе «многих ни за что мучил». Затем он впал в тяжкую болезнь. За его душу начали спорить ангелы и демоны. Услышав их, Арефа воскликнул: «Господи, помилуй, господи, прости! Господи, согрешил я! Господи, всё твое, а я не жалуюсь». После этого ангелы украденное у него серебро сочли милостыней, а бесы исчезли. Арефа получил исцеление и ушёл в затвор.

Где находятся мощи преподобного Арефы Затворника?

Скончался Арефа во второй половине XII века. Его погребли в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерского монастыря.

Впервые отдельный день памяти преподобного Арефы приводится в Патерике, изданном в 1661 году с благословения архимандрита Киево-Печерской лавры Иннокентия (Гизеля).

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