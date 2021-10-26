Какой православный праздник сегодня?

По легенде, в 9 веке образ Богоматери с младенцем Иисусом хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. В период иконоборчества женщина опустила икону в море, чтобы спасти её.

Как икона Иверской Божией Матери попала на Афон?

Монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели, в море икону, поддерживаемую огненным столбом. Инок Гавриил прошел по воде и принес её в монастырь. Однако утром образ обнаружили над воротами. Согласно преданию, икону несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась обратно. Поэтому у неё есть еще название Привратница. Образ прославился многими чудесами.

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