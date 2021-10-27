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Какой православный праздник 27 октября?

Какой православный праздник 27 октября?

Сегодня, 27 октября, православные вспоминают святых Гервасия и Протасия.

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Мученики Гервасий и Протасий жили в I—II веках. Скудные обстоятельства их жизни и смерти описаны в мученических Актах, относящихся к концу IV столетия. Более ранних свидетельств об этих святых не сохранилось, что, впрочем, является типичным для многих почитаемых раннехристианских мучеников.

Кто такие святые Гервасий и Протасий?

Гервасий и Протасий были близнецами, сыновьями мученика Виталия Миланского и мученицы Валерии. После смерти родителей братьев заключили в медиоланскую темницу, где их посещал ещё один будущий мученик Назарий.

Как погибли святые Гервасий и Протасий?

В тюрьме братья оставались верными Христу, за что их были, а затем обезглавили. По одной версии это произошло при правлении Нерона, по другой — Марка Аврелия.

Где хранятся мощи святых Геврасия и Протасия?

Мощи Гервасия и Протасия находятся в открытой крипте миланской базилике Сант-Амброджо. Однако есть легенда, что после разорения Милана Фридрихом Барбароссой, мощи увезли в Брейзах, а затем их часть — в Суассон.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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