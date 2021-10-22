Какой православный праздник 22 октября?

Кем был апостол Иаков Алфеев?

Иаков был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. Об этом говорится в Евангелиях от Матфея, Луки и Марка.

Согласно житию, Иаков был мытарем, проповедовал в Иудее, а затем вместе с апостолом Андреем отправился в Эдессу. Далее он самостоятельно пошел в Газу и Елевферополь (Южная Палестина).

Где и при каких обстоятельствах умер святой точно неизвестно. По одной версии, его забили камнями иудеи в Мармарике, по другой — распяли на кресте в египетском городе Острацине.

Где находятся мощи апостола Иакова Алфеева?

Предположительно мощи апостола Иакова Алфеева находятся в Риме в церкви Санти-Апостоли. Однако есть версия, что это останки другого апостола Иакова, «брата Господня». Также частицы мощей Иакова есть в Бари, в Соборе Святого Николая, на Афоне в греческом православном монастыре Эсфигмен, а его глава пребывает в Венеции в Соборе Святого Апостола и Евангелиста Марка.

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