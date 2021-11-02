Новости Одессы и Одесской области

Какой православный праздник 2 ноября?

Какой православный праздник 2 ноября?

Сегодня, 2 ноября, православные чтят память святого Артемия Антиохийского.

Кто такой святой Артемий Антиохийский?

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Согласно церковному преданию, Артемий жил III-IV веках и был военачальником при императоре Константине Великом. За воинские успехи Артемий получил должность наместника Египта.

В период правления Юлиана Отступника святой выступал против восстановления язычества и защищал христиан. За это его арестовали и подвергли пыткам, а потом обезглавили.

Где хранятся мощи святого Артемия Антиохийского?

После казни тело Артемия перевезли в Константинополь и погребли в храме Иоанна Предтечи, который позже переименовали в честь святого. Со временем возле мощей Артемия стали происходить чудеса исцеления от грыж и болезней мужских половых органов.

Частицу мощей святого в 1073 году перевезли в Киево-Печерский монастырь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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