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Какой католический праздник сегодня?

Какой католический праздник сегодня?

Сегодня, 13 ноября,  западные христиане вспоминают святого Аббона Флёрийского.

Кто такой святой Аббон Флёрийский?

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Аббон Флёрийский родился около 945 года в Орлеане. В 985-987 годах преподавал в Англии по приглашению йоркского архиепископа. Затем вернулся во Францию и стал аббатом Флёри.

Аббон защищал права церкви и ревностно охранял чистоту монастырских нравов, чем нажил себе много врагов и погиб от руки одного из них в 1004 году.

Сочинения Аббона Флерийского

Святой оставил тексты по математике, агиографии, грамматике, каноническому праву. Также Аббон составил сборник канонов, посвящённых королям Франции Гуго Капету и Роберту II. В этом трактате он выступал в защиту сильной государственной власти, главную задачу которой видел в исполнении предначертаний церкви.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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