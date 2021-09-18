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Исцелял больных и летал: чем прославился святой Джузеппе из Копертино?

Исцелял больных и летал: чем прославился святой Джузеппе из Копертино?

Сегодня, 18 сентября, западные христиане вспоминают святого Джузеппе из Копертино.

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Джузеппе родился в 17 июня 1603 года в итальянской коммуне Копертино. В 1620-х годах его приняли в конвентуальный францисканский мужской монастырь. Вскоре молодого монаха отправили изучать теологию, но учёба ему не давалась. Тем не менее, это не помешало ему вскоре стать священником.

По легенде, в октябре 1630 года во время шествия в день памяти святого Франциска Ассизского Джузеппе вдруг взмыл в небо и парил над толпой. Это был первый из многих его полётов, из-за чего его позже прозвали летающим святым. Один из самых известных случаев левитации с ним произошел перед Римским папой Урбаном VIII — Джузеппе наклонился для поцелуя папских ног и внезапно поднялся в воздух. Также он прославился способностью исцелять больных.

В 1638 году святого обвинили в привлечении излишнего внимания к «полётам» и чудесным исцелениям. Его задержали, но через несколько недель отпустили, так как инквизиция не нашла доказательств его вины. После этого Джузеппе отправили в Сакро-Конвенто в Ассизи, где он стал почётным гражданином и полноправным членом францисканской общины. К нему стало стекаться огромное количество людей.

Такой ажиотаж вокруг его персоны не нравился Церкви, поэтому Джузеппе постоянно перенаправляли в разные уголки Италии, чтобы скрыть его местонахождение. Однако это не помогало.

Джузеппе умер 18 сентября 1663 года. Его тело покоится в церкви Сан-Джузеппе-да-Копертино в Озимо. Святой считается покровителем пассажиров самолётов, лётчиков, космонавтов, умственно отсталых людей, испытателей и бедных студентов.

Фото: santosepulcro.co.il

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Редакция ПРОФИЛЬ

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