Какой церковный праздник 6 февраля и какие традиции с ним связаны

6 февраля по новому церковному календарю отмечается день памяти святого Укола Смирнского, одного из первых епископов в Малой Азии, который был учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
По легенде, именно апостол Павел рукоположил его во епископа города Смирны. Позже Вукол посвятил во епископы святого мученика Поликарпа, также ставшего известным богословом и защитником православной веры.
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Святой Вукол Смирнский считается чудотворцем и врачом, поскольку на его могиле возникло миртовое дерево, способное приносить исцеление от болезней. Также он имел дар пророчества и предвидел предстоящие события.
Его почитают как покровителя семьи, детей, животных и растений. В день его памяти верные приносят в храм свечи, цветы, фрукты и хлеб, которые освящают и раздают всем собравшимся.
Народные традиции праздника Вукол Телятник
6 февраля также имеет свои народные традиции и обычаи, связанные с этим праздником. Этот день в народе называется Вукол Телятник. Этот день прозвали так потому, что примерно в это время начинался весенний отель коров.
В день Укола Телятника готовили овсяную кашу. Еще в этот день коровам не жалели корма, а хлев окуривали тимьяном. Это делали, чтобы телята родились здоровыми и крепкими, а корова давала много молока.
Также в этот день:
- не рекомендуется давать в долг;
- нельзя выносить мусор из дома, поскольку это может привести к потере удачи или радости;
- следует избегать конфликтов с близкими;
- следует дарить подарки;
- следует делать добрые дела.
6 февраля, кроме святого Укола Смирнского, также отмечают дни памяти следующих святых
- Преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, которые были учениками преподобного Сергея Радонежского;
- Святителя Фотия, патриарха Константинопольского, который был выдающимся богословом, канонистом и миссионером, а также защитником православной веры от латинского вмешательства;
- Преподобного Варсонофия Соловецкого, который был одним из первых отшельников на Соловецких островах и совершил много чудес.