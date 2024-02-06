Какой церковный праздник 6 февраля и какие традиции с ним связаны

По легенде, именно апостол Павел рукоположил его во епископа города Смирны. Позже Вукол посвятил во епископы святого мученика Поликарпа, также ставшего известным богословом и защитником православной веры.

Читайте также: Православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

Святой Вукол Смирнский считается чудотворцем и врачом, поскольку на его могиле возникло миртовое дерево, способное приносить исцеление от болезней. Также он имел дар пророчества и предвидел предстоящие события.

Его почитают как покровителя семьи, детей, животных и растений. В день его памяти верные приносят в храм свечи, цветы, фрукты и хлеб, которые освящают и раздают всем собравшимся.

Народные традиции праздника Вукол Телятник

6 февраля также имеет свои народные традиции и обычаи, связанные с этим праздником. Этот день в народе называется Вукол Телятник. Этот день прозвали так потому, что примерно в это время начинался весенний отель коров.

В день Укола Телятника готовили овсяную кашу. Еще в этот день коровам не жалели корма, а хлев окуривали тимьяном. Это делали, чтобы телята родились здоровыми и крепкими, а корова давала много молока.

Также в этот день:

не рекомендуется давать в долг;

нельзя выносить мусор из дома, поскольку это может привести к потере удачи или радости;

следует избегать конфликтов с близкими;

следует дарить подарки;

следует делать добрые дела.

6 февраля, кроме святого Укола Смирнского, также отмечают дни памяти следующих святых