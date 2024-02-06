Яке церковне свято 6 лютого, та які є традиції із ним пов’язані

6 лютого за новим церковним календарем відзначається день пам’яті святого Вукола Смирнського, одного з перших єпископів у Малій Азії, який був учнем святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова
За легендою, саме апостол Павло висвятив його на єпископа міста Смирни. Пізніше Вукол посвятив у єпископи святого мученика Полікарпа, який також став відомим богословом і захисником православної віри.
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Святий Вукол Смирнський вважається чудотворцем і лікарем, оскільки на його могилі виникло миртове дерево, здатне приносити зцілення від хвороб. Також він мав дар пророцтва і передбачав майбутні події.
Його почитають як покровителя сім’ї, дітей, тварин і рослин. У день його пам’яті вірні приносять до храму свічки, квіти, фрукти і хліб, які освячують і роздають усім присутнім.
Народні традиції свята Вукол Телятник
6 лютого також має свої народні традиції і звичаї, які пов’язані з цим святом. Цей день в народі називається Вукол Телятник. Цей день прозвали так тому, що приблизно в цей час розпочиналося весняне отелення корів.
У день Вукола Телятника готували вівсяну кашу. Ще в цей день коровам не жаліли корму, а хлів обкурювали чебрецем. Це робили, щоб щоб телята народилися здоровими та міцними, а корова давала багато молока.
Також цього дня:
- не рекомендується давати в борг;
- не можна виносити сміття з дому, оскільки це може призвести до втрати удачі або радості;
- слід слід уникати конфліктів із близькими;
- слід дарувати подарунки;
- слід робити добрі справи.
6 лютого, окрім святого Вукола Смирнського, також відзначають дні пам’яті наступних святих
- Преподобних Варсонофія Великого та Іоанна Пророка, які були учнями преподобного Сергія Радонезького;
- Святителя Фотія, патріарха Константинопольського, який був видатним богословом, каноністом і місіонером, а також захисником православної віри від латинського втручання;
- Преподобного Варсонофія Соловецького, який був одним з перших пустельників на Соловецьких островах і здійснив багато чудес.