Яке церковне свято 6 лютого, та які є традиції із ним пов’язані

За легендою, саме апостол Павло висвятив його на єпископа міста Смирни. Пізніше Вукол посвятив у єпископи святого мученика Полікарпа, який також став відомим богословом і захисником православної віри.

Читайте також: Православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

Святий Вукол Смирнський вважається чудотворцем і лікарем, оскільки на його могилі виникло миртове дерево, здатне приносити зцілення від хвороб. Також він мав дар пророцтва і передбачав майбутні події.

Його почитають як покровителя сім’ї, дітей, тварин і рослин. У день його пам’яті вірні приносять до храму свічки, квіти, фрукти і хліб, які освячують і роздають усім присутнім.

Народні традиції свята Вукол Телятник

6 лютого також має свої народні традиції і звичаї, які пов’язані з цим святом. Цей день в народі називається Вукол Телятник. Цей день прозвали так тому, що приблизно в цей час розпочиналося весняне отелення корів.

У день Вукола Телятника готували вівсяну кашу. Ще в цей день коровам не жаліли корму, а хлів обкурювали чебрецем. Це робили, щоб щоб телята народилися здоровими та міцними, а корова давала багато молока.

Також цього дня:

не рекомендується давати в борг;

не можна виносити сміття з дому, оскільки це може призвести до втрати удачі або радості;

слід слід уникати конфліктів із близькими;

слід дарувати подарунки;

слід робити добрі справи.

6 лютого, окрім святого Вукола Смирнського, також відзначають дні пам’яті наступних святих