Какой будет температура морской воды в Одессе 14 сентября

Сегодня, во вторник, 14 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 19-20 градусов.

Такие данные передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Вода как прогрелась позавчера на 1-2 градуса, так и остается теплой, и пригодной для купания.

При этом отметим, что разные погодные сервисы могут предоставлять различную информацию о температуре морской воды.

Но в этот раз их прогнозы сходятся. Так, сайт sinoptik.ua тоже сообщает, что сегодня море у одесских берегов прогреется до 19 градусов.

Также отметим, что качество морской воды на всех одесских пляжах, как показала проверка, соответствует санитарно-гигиеническим нормам. А вот на трех пляжах в Затоке в воду лучше не соваться.

По данным синоптиков, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +24+26 градусов.