Прогноз погоды в Одессе на 14 сентября: тепло сохранится?

Завтра, во вторник, 14 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-17 °С, днем 23-25 °С.
По Одесской области
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17 °С, днем 23-28 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Смотрите также видео смерча, который очевидцы запечатлели неподалеку от села Кремидовка Лиманского района Одесской области
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