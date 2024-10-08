Какое наказание грозит чиновнице ОВА за дебош в одесской маршрутке?

По информации управления Нацполиции в Одесской области, об инциденте между пассажиркой и водителем маршрутного автобуса, который произошел на прошлой неделе в Одессе, правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей.

Судя по всему, речь идет о конфликте в маршрутке №185, когда пассажирка обложила нецензурной бранью и побила водителя за то, что тот не открыл ей вовремя дверь.

Позже в скандалистке узнали чиновницу Одесской областной военной администрации – заместителя начальника управления земельгных ресурсов областного Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Наталью Смертенюк.

«Правоохранители выяснили, что пассажирка общественного транспорта, недовольная действиями водителя, не остановившегося у железнодорожного вокзала, начала с ним ссору. Женщина вела себя агрессивно, ругалась и бросалась к нему в драку», – рассказали в полиции.

Сообщается, что 46-летний водитель обратился в полицию с заявлением о привлечении нарушительницы к ответственности. По его словам, женщина не предупредила о необходимости остановки раньше времени.

В итоге правоохранители составили в отношении 42-летней пассажирки протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкции статьи предусматривают: наложение штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Как сообщалось, в ОВА пообещали провести по данному инциденту служебное расследование, но о его результатах пока не ничего не известно.

Ранее в Одессе сотрудник ТЦК напал на женщину.