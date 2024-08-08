Церковный праздник 8 августа: не берите молоток и не жалуйтесь на судьбу

Мирон, епископ Критский: запомнился своей добротой

Жизнь святого Мирона окутана множеством легенд и преданий – о нем вспоминают, как об удивительно добром человеке, который всем и всегда помогал.

Будущий святой родился в III веке на острове Крит в небогатой семье. С детства он был приучен к работе и занимался земледелием. Совсем юным женился и ему пришлось много работать, чтобы содержать свою семью. Но он при этом он всегда помогал другим. По одной из легенд, к нему как-то залезли воры и хотели унести зерно. Мирон решил помочь им поднять ношу на плечи. Воры устыдились и вернули все украденное.

Вскоре, благодаря своей добродетели, Мирон стал священником. Он поддерживал и помогал людям, особенно во время гонений на христиан. Со временем Мирона рукоположили в епископы. В предании говорится, что Мирон умел творить чудеса. Например, во время наводнения он шел по воде, как по суше, когда река вышла из берегов, то святой вернул ее в русло одним движением жезла.

Мирон-чудотворец скончался в возрасте 100 лет.

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8 августа церковь также вспоминает преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского. Его еще называют византийским – по одной из версий он приехал в Лавру из Константинополя. В Лавре Григорий написал много чудотворных икон. Мощи святого находятся в Ближних пещерах.

По старому стилю сегодня день памяти мученика Ермолая и преподобного Мойсея Угрина, Киево-Печерского.

8 августа: приметы дня

По погоде этого дня судят, какими будут осень и зима:

какой день 8 августа – таким будет и январь;

погода погожая – сентябрь будет теплым, плохая – будет ненастной до бабьего лета;

иней с утра – в следующем году будет богатый урожай;

на рябине много ягод – жди заморозки.

В народном календаре 8 августа – праздник Мирон Ветрогон. Прозвали его так потому, что обычно в этот день был очень сильный ветер. Народный праздник 8 августа известен также как Ермолаев день, Марьев день.

Что нельзя делать 8 августа

По народным приметам дня в этот день не стоит брать в руки топор, косу, молоток – есть риск пораниться.

Не следует жаловаться на судьбу – хорошее уйдет из жизни.

В Миронов день нельзя ничего поднимать с земли на перекрестках, заниматься домашними хлопотами и строить планы на далекое будущее.

До 15 августа продолжается Успенский пост. Тем, кто придерживается поста, в это время нельзя есть продукты животного происхождения.

Что можно делать 8 августа

У чудотворца Мирона просят исцеления от болезней, физических и душевных, здоровья для близких и заступничества перед Богом.

По народным обычаям 8 августа идут в лес за грибами и ягодами.

Также считается, что в этот день следует пригласить в дом гостей – чем больше гостей, тем больше счастья.

У кого 8 августа именины