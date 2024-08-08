Церковный праздник 8 августа: не берите молоток и не жалуйтесь на судьбу

Сегодня, 8 августа, по новому церковному календарю православные верующие вспоминают чудотворца Мирона, Критского епископа, а также преподобного Григория, иконописца Печерского. В народе день прозвали Мирон Ветрогон. Рассказываем о традициях и приметах этого дня.
Мирон, епископ Критский: запомнился своей добротой
Жизнь святого Мирона окутана множеством легенд и преданий – о нем вспоминают, как об удивительно добром человеке, который всем и всегда помогал.
Будущий святой родился в III веке на острове Крит в небогатой семье. С детства он был приучен к работе и занимался земледелием. Совсем юным женился и ему пришлось много работать, чтобы содержать свою семью. Но он при этом он всегда помогал другим. По одной из легенд, к нему как-то залезли воры и хотели унести зерно. Мирон решил помочь им поднять ношу на плечи. Воры устыдились и вернули все украденное.
Вскоре, благодаря своей добродетели, Мирон стал священником. Он поддерживал и помогал людям, особенно во время гонений на христиан. Со временем Мирона рукоположили в епископы. В предании говорится, что Мирон умел творить чудеса. Например, во время наводнения он шел по воде, как по суше, когда река вышла из берегов, то святой вернул ее в русло одним движением жезла.
Мирон-чудотворец скончался в возрасте 100 лет.
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8 августа церковь также вспоминает преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского. Его еще называют византийским – по одной из версий он приехал в Лавру из Константинополя. В Лавре Григорий написал много чудотворных икон. Мощи святого находятся в Ближних пещерах.
По старому стилю сегодня день памяти мученика Ермолая и преподобного Мойсея Угрина, Киево-Печерского.
8 августа: приметы дня
По погоде этого дня судят, какими будут осень и зима:
- какой день 8 августа – таким будет и январь;
- погода погожая – сентябрь будет теплым, плохая – будет ненастной до бабьего лета;
- иней с утра – в следующем году будет богатый урожай;
- на рябине много ягод – жди заморозки.
В народном календаре 8 августа – праздник Мирон Ветрогон. Прозвали его так потому, что обычно в этот день был очень сильный ветер. Народный праздник 8 августа известен также как Ермолаев день, Марьев день.
Что нельзя делать 8 августа
- По народным приметам дня в этот день не стоит брать в руки топор, косу, молоток – есть риск пораниться.
- Не следует жаловаться на судьбу – хорошее уйдет из жизни.
- В Миронов день нельзя ничего поднимать с земли на перекрестках, заниматься домашними хлопотами и строить планы на далекое будущее.
- До 15 августа продолжается Успенский пост. Тем, кто придерживается поста, в это время нельзя есть продукты животного происхождения.
Что можно делать 8 августа
- У чудотворца Мирона просят исцеления от болезней, физических и душевных, здоровья для близких и заступничества перед Богом.
- По народным обычаям 8 августа идут в лес за грибами и ягодами.
- Также считается, что в этот день следует пригласить в дом гостей – чем больше гостей, тем больше счастья.
У кого 8 августа именины
- Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Леонид, Мирон, Николай, Федор.
- По старому стилю именины празднуют Игнат, Сергей, Федор, Прасковья.