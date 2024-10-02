Каких святых вспоминает церковь 2 октября и как сегодня не лишиться денег

Святые мученики Киприан и Иустина: погибли за веру

Языческий мудрец по имени Киприан жил в III веке в Антиохии. Его с детства приучили служить языческим идолам, он получил образование на горе Олимп, а также в ряде других городов – Аргосе, Таврополе, Вавилоне и Мемфисе. И, когда Киприан вернулся на родину, то стал главным жрецом – его почитали за умение управлять стихиями и насылать недуги.

В это же время в Антиохии жила христианка по имени Иустина. Девушка она была очень красивая, и ее захотел взять в жены один из знатных юношей, но она полностью игнорировала его. Тогда парень обратился за помощью к главному жрецу – тот пообещал исправить ситуацию. Увы, Киприану ничего не удалось – никакие чары, болезни не смогли сломить девушку, так как все они сходили на нет после ее молитвы.

Наблюдая за этим, многие жители тоже уверовали Христа, в том числе и Киприан – он крестился, стал епископом и и обратил в веру немало язычников. Иустина ушла в монастырь и стала его игуменьей. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Киприан и Иустина также попали в немилость: их схватили, поддали пыткам и казнили.

Мощи мучеников находились в Риме до XII века, в базилике св. Руфины, после часть их перенесли в Латеранскую базилику, а часть переправили в Антиохию Сирийскую.

По старому календарному стилю сегодня день памяти благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, а также мучеников Трофима, Дормедонта и Зосимы Пустынника.

Приметы на 2 октября: что предвещает заморозки

По приметам дня судят, какими будут осень, урожай и лето в следующем году:

ветер южный в этот день – в следующем году будет хороший урожай озимых;

дождь пошел – жди заморозков через неделю;

погода хорошая – осень будет теплой и длинной;

грибов много в лесу – следующее лето будет дождливым;

деревья сбрасывают листья – нужно прятать ульи.

В народном календаре 2 октября – праздник Куприан и Устинья, Куприянов день, день Устиньи. С этого дня обычно менялась погода: наступали холода. Огородники сеяли под зиму морковь, свеклу, петрушку, укроп, щавель и чеснок.

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Что нельзя делать 2 октября

По народным приметам в этот день не стоит переезжать на новое место и отправляться в дальнюю дорогу – к неудачам.

Не рекомендуется надевать яркую одежду и привлекать к себе лишнее внимание – так вы можете потерять деньги.

Не следует ходить на шумные вечеринки с большим количеством алкоголя – это к ухудшению здоровья. Как говорили в народе, в этот день «кто напьется – от черта не убережется». Лучше провести вечер в кругу семьи.

Что можно делать 2 октября

Святым Киприану и Иустине молятся, чтобы уберечься от колдовства, приворотов и недобрых людей.

В этот день по народным обычаям принято много работать – можно заниматься ремонтом, рукоделием. Также обычно на Куприана и Устинью идут в лес за опятами и лисичками.

У кого именины 2 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Андрей, Давид, Константин, Федор, Борис, Иван, Михаил, Василий, Георгий.

По старому стилю именины празднуют Игорь, Трофим, Николай, Гавриил, Георгий, Алексей, Мария, Макар, Давид, Федор.

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