Каких святых вспоминает церковь 2 октября и как сегодня не лишиться денег

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря. Так, сегодня, 2 октября, по новому церковному календарю вспоминают мучеников Киприана и Иустину, а по старому – благоверного князя Игоря.
Святые мученики Киприан и Иустина: погибли за веру
Языческий мудрец по имени Киприан жил в III веке в Антиохии. Его с детства приучили служить языческим идолам, он получил образование на горе Олимп, а также в ряде других городов – Аргосе, Таврополе, Вавилоне и Мемфисе. И, когда Киприан вернулся на родину, то стал главным жрецом – его почитали за умение управлять стихиями и насылать недуги.
В это же время в Антиохии жила христианка по имени Иустина. Девушка она была очень красивая, и ее захотел взять в жены один из знатных юношей, но она полностью игнорировала его. Тогда парень обратился за помощью к главному жрецу – тот пообещал исправить ситуацию. Увы, Киприану ничего не удалось – никакие чары, болезни не смогли сломить девушку, так как все они сходили на нет после ее молитвы.
Наблюдая за этим, многие жители тоже уверовали Христа, в том числе и Киприан – он крестился, стал епископом и и обратил в веру немало язычников. Иустина ушла в монастырь и стала его игуменьей. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Киприан и Иустина также попали в немилость: их схватили, поддали пыткам и казнили.
Мощи мучеников находились в Риме до XII века, в базилике св. Руфины, после часть их перенесли в Латеранскую базилику, а часть переправили в Антиохию Сирийскую.
По старому календарному стилю сегодня день памяти благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, а также мучеников Трофима, Дормедонта и Зосимы Пустынника.
Приметы на 2 октября: что предвещает заморозки
По приметам дня судят, какими будут осень, урожай и лето в следующем году:
- ветер южный в этот день – в следующем году будет хороший урожай озимых;
- дождь пошел – жди заморозков через неделю;
- погода хорошая – осень будет теплой и длинной;
- грибов много в лесу – следующее лето будет дождливым;
- деревья сбрасывают листья – нужно прятать ульи.
В народном календаре 2 октября – праздник Куприан и Устинья, Куприянов день, день Устиньи. С этого дня обычно менялась погода: наступали холода. Огородники сеяли под зиму морковь, свеклу, петрушку, укроп, щавель и чеснок.
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Что нельзя делать 2 октября
- По народным приметам в этот день не стоит переезжать на новое место и отправляться в дальнюю дорогу – к неудачам.
- Не рекомендуется надевать яркую одежду и привлекать к себе лишнее внимание – так вы можете потерять деньги.
- Не следует ходить на шумные вечеринки с большим количеством алкоголя – это к ухудшению здоровья. Как говорили в народе, в этот день «кто напьется – от черта не убережется». Лучше провести вечер в кругу семьи.
Что можно делать 2 октября
- Святым Киприану и Иустине молятся, чтобы уберечься от колдовства, приворотов и недобрых людей.
- В этот день по народным обычаям принято много работать – можно заниматься ремонтом, рукоделием. Также обычно на Куприана и Устинью идут в лес за опятами и лисичками.
У кого именины 2 октября
- Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Андрей, Давид, Константин, Федор, Борис, Иван, Михаил, Василий, Георгий.
- По старому стилю именины празднуют Игорь, Трофим, Николай, Гавриил, Георгий, Алексей, Мария, Макар, Давид, Федор.
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