Что отмечает церковь 19 сентября и почему нельзя пересчитывать мелочь

Каких святых вспоминает церковь сегодня

Князь Игорь жил в ХІІ веке. Он был сыном Олега Святославовича, князя Черниговского и Новгород-Сиверского, а также правнуком святого Ярослава Мудрого.

В те времена шли княжеские междоусобицы между потомками Ярослава – Ольговичами и Мстиславовичами. В 1146 году киевский князь Всеволод, старший брат Игоря, назначил его своим наследником. Так князь Игорь поневоле оказался втянут в борьбу за престол.

Правил он менее двух недель – когда состоялась битва под Киевом с князем Изяславом, то Игорево войско предало князя и перешло на сторону противника, а самого Игоря взяли в плен. Там он тяжело заболел и чуть не умер, тогда же князь попросил разрешения принять монашество. Вскоре в Феодоровском монастыре в Киеве Игорь принял монашеский постриг.

В монастыре Игорь выздоровел, а свое время проводил в молитве и покаянии. Но год спустя к нему в храм ворвалась толпа ненавистников Ольговичей – в это время князь как раз молился перед иконой Богоматери. Игоря жестоко забили до смерти. Это произошло 19 сентября 1147 года.

Вечером тело князя внесли в Михайловский храм, тогда же случилось чудо: в один момент в нем зажглись все свечи. Утром Игоря похоронили в монастыре святого Симеона, у его могилы стали происходить чудеса. В 1150 году Святослав Ольгович, князь Черниговский, перенес мощи брата в Чернигов, в Спасо-Преображенский собор.

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19 сентября вспоминают также о трех святых мучениках – Трофиме, Доримедонте, которые жили в III веке, и Зосиме Пустыннике, жившем в IV веке. Все трое проповедовали веру в Христа, поэтому попали под гонения язычников, вскоре Трофим и Доримедонт погибли. На Зосима, который жил в пустыне, натравили льва. Но зверь не тронул святого – наоборот, встал на его защиту. Поэтому Зосиму Пустынника считают покровителем животных, птиц, а также насекомых, особенно пчел. Позже Зосима также погиб за веру.

По старому стилю сегодня вспоминают чудо Архистратига Михаила в Хонех (Михайлово чудо).

Приметы на 19 сентября: что предвещает иней на деревьях

По тому, какая сегодня погода, можно понять, какой будет зима:

на деревьях появился иней – зимой будет много снега;

туман утром – потеплеет;

береза вверху стоит зеленая, а внизу ветки голые – к ранней зиме и теплой весне;

синие облака вечером – погода поменяется;

паутина летает на закате солнца – ночью будет мороз.

В народе 19 сентября – праздник Трофим и Зосима. В этот день пчеловоды обычно занимаются пасекой – считается, что мед, собранный сегодня, имеет целебную силу. Его дают тяжело больным, беременным от тошноты, а кормящим мамам – для прибавления молока.

Что нельзя делать 19 сентября

В этот день старались не пересчитывать мелочь – считалось, что таким образом можно быстро остаться без денег.

Также запрещалось оскорблять каких-либо животных, иначе можно было серьезно заболеть.

По народным приметам дня не стоит сегодня убирать в доме – можно вымести удачу и достаток, а также идти на рыбалку – улова не будет.

Что можно делать 19 сентября

Святому благоверному князю Игорю молятся о защите от предательства, врагов, о мире, просят исцелить от болезней, сохранить семью от бед, а также помощи в освобождении пленных. Святой Игорь – небесный покровитель мужчин, которые носят имя Игорь.

Святого Зосиму считают покровителем пчел, поэтому утром этого дня полагается съесть натощак ложку меда и запить теплой водой – для крепкого здоровья.

Святому Трофиму было принято молиться за благополучную свадьбу, поиск второй половинки.

В этот день следует обязательно угостить медом других – чтобы в следующем году быть с медом. Также традиционно на Зосиму готовят оладьи и подают их с медом.

У кого именины 19 сентября