Яких святих згадує церква 2 жовтня і як сьогодні не позбутися грошей

Святі мученики Кіпріан та Юстина: загинули за віру

Поганський мудрець на ім’я Кіпріан жив у III столітті в Антіохії. Його з дитинства привчили служити язичницьким ідолам, він здобув освіту на горі Олімп, а також у низці інших міст – Аргосі, Таврополі, Вавилоні та Мемфісі. І, коли Кіпріан повернувся на батьківщину, то став головним жерцем – його вважали за вміння керувати стихіями та насилати недуги.

У цей час в Антіохії жила християнка на ім’я Юстина. Дівчина вона була дуже гарна, і її захотів узяти за дружину один із знатних юнаків, але вона повністю ігнорувала його. Тоді хлопець звернувся по допомогу до головного жерця – тот пообіцяв виправити ситуацію. Але Кіпріану нічого не вдалося – ніякі чари, хвороби не змогли зламати дівчину, тому що всі вони сходили нанівець після її молитви.

Спостерігаючи за цим, багато жителів також увірували у Христа, в тому числі і Кіпріан – він хрестився, став єпископом і навернув у віру чимало язичників. Іустина пішла до монастиря і стала його ігуменею. Під час гонінь на християн при імператорі Діоклетіані Кіпріан та Юстина також потрапили в немилість: їх схопили, піддали тортурам і стратили.

Мощі мучеників перебували у Римі до XII століття, у базиліці св. Руфіни, потім їх перенесли в Латеранську базиліку, а частину переправили в Антіохію Сирійську.

За старим календарним стилем сьогодні днини пам’яті благовірного князя Ігоря (Георгія) Чернігівського та Київського, а також мучеників Трофима, Дормедонта та Зосими Пустельника.

Прикмети на 2 жовтня: що передбачає заморозки

За прикметами дня судять, якими будуть осінь, урожай та літо наступного року:

вітер південний цього дня – наступного року буде добрий урожай озимих;

дощ пішов – чекай заморозків за тиждень;

погода хороша – осінь буде теплою та довгою;

грибів багато у лісі – наступне літо буде дощовим;

дерева скидають листя – потрібно ховати вулики.

У народному календарі 2 жовтня – свято Купріан та Устіння, Купріянов день, день Устиньї. З цього дня мінялася погода: наступали холоди. Огородники сіяли під зиму моркву, буряк, петрушку, кріп, щавель та часник.

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Що не можна робити 2 жовтня

За народними прикметами цього дня не варто переїжджати на нове місце та вирушати в далеку дорогу – до невдач.

Не рекомендується одягати яскравий одяг та привертати до себе зайву увагу – так ви можете втратити гроші.

Не слід ходити на галасливі вечірки з великою кількістю алкоголю – це до погіршення здоров’я. Як говорили у народі, цього дня «хто нап’ється – від біса не вбережеться». Краще провести вечір у родинному колі.

Що можна робити 2 жовтня

Святим Кіпріану та Юстині моляться, щоб уберегтися від чаклунства, приворотів та недобрих людей.

Цього дня за народними звичаями заведено багато працювати – можна займатися ремонтом, рукоділлям. Також зазвичай на Купріана та Устінню йдуть у ліс за опеньками та лисичками.

У кого іменини 2 жовтня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Петро, ​​Андрій, Давид, Костянтин, Федір, Борис, Іван, Михайло, Василь, Георгій.

За старим стилем іменини святкують Ігор, Трохим, Микола, Гавриїл, Георгій, Олексій, Марія, Макар, Давид, Федір.

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