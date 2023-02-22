Какие отключения света действуют в Одессе и области 22 февраля

В среду, 22 февраля 2023 года, в городе Одессе и части Одесского района действуют стабилизационные отключений по графикам. В остальной части региона – без отключений.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений.

Узнать о графиках возможных отключений по вашему адресу вы можете, нажав на эту ссылку.

Отметим, что часть домов в Одесской области могут оставаться без электроэнергии после вчерашней непогоды. Тогда из-за сильного ветра частично без света были 24 населенных пункта в Одесской области.

Над устранением аварий работали 44 бригады энергетиков по всему региону.

Одесса тоже отметилась аварией на электросетях 21 февраля. Там в очередной раз вышла из строя высоковольтная магистраль, питающая электроэнергией Киевский и Центральный районы. В результате в домах одесситов мигал свет и наблюдались скачки напряжения.

К счастью, удалось избежать аварийных или экстренных отключений. Свет выключали строго по графикам.

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