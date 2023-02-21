Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области аварийные отключения света из-за ветра

В Одесской области аварийные отключения света из-за ветра

По состоянию на 18:00 21 февраля 24 населенных пункта в Одесской области уже остались без света из-за непогоды. Сильный ветер продолжает дуть, поэтому отключений может быть больше.

Ветер рвет провода и валит деревья

По информации энергетиков, в Одесской области ухудшились погодные условия, в результате чего начались аварийные отключения света. Сейчас без электроэнергии осталось 24 населенных пункта области, это примерно 17 тыс. семей. Больше всего пострадали Измаильский, Подольский и Центральный регионы области.

Из-за дождя и сильного ветра на Одесщине могут падать деревья, что приводит к обрыву проводов. Чтобы вернуть свет энергетикам, нужно починить:

  • 98 трансформаторных подстанций;
  • 7 воздушных линий, вышедших из строя во время непогоды.

Последствия непогоды уже ликвидируют

В ликвидации последствий задействовано 44 бригады, а это – 106 работников и 44 единицы техники.

Энергетики просят жителей, если вы увидите поврежденные сети – ни в коем случае не приближайтесь к ним и обратитесь в ДТЭК:

  • в частные сообщения на странице Facebook;
  • в колл-центр по номерам колл-центра* +38 (068/095/073) 750 90 90 или +38 (048) 705 90 90.

По информации синоптиков, на территории Одесской области ожидается ухудшение погодных условий – небольшой дождь, порывы ветра 17-22 м/с. Поэтому возможны новые аварии и отключения света.

Напомним, что помимо аварийных отключений в области, сейчас в самой Одессе и Одесском районе действуют стабилизационные отключения электроснабжения по графикам.

*Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить