В Одесской области аварийные отключения света из-за ветра

По состоянию на 18:00 21 февраля 24 населенных пункта в Одесской области уже остались без света из-за непогоды. Сильный ветер продолжает дуть, поэтому отключений может быть больше.

Ветер рвет провода и валит деревья

По информации энергетиков, в Одесской области ухудшились погодные условия, в результате чего начались аварийные отключения света. Сейчас без электроэнергии осталось 24 населенных пункта области, это примерно 17 тыс. семей. Больше всего пострадали Измаильский, Подольский и Центральный регионы области.

Из-за дождя и сильного ветра на Одесщине могут падать деревья, что приводит к обрыву проводов. Чтобы вернуть свет энергетикам, нужно починить:

98 трансформаторных подстанций;

7 воздушных линий, вышедших из строя во время непогоды.

Последствия непогоды уже ликвидируют

В ликвидации последствий задействовано 44 бригады, а это – 106 работников и 44 единицы техники.

Энергетики просят жителей, если вы увидите поврежденные сети – ни в коем случае не приближайтесь к ним и обратитесь в ДТЭК:

в частные сообщения на странице Facebook;

в колл-центр по номерам колл-центра* +38 (068/095/073) 750 90 90 или +38 (048) 705 90 90.

По информации синоптиков, на территории Одесской области ожидается ухудшение погодных условий – небольшой дождь, порывы ветра 17-22 м/с. Поэтому возможны новые аварии и отключения света.

Напомним, что помимо аварийных отключений в области, сейчас в самой Одессе и Одесском районе действуют стабилизационные отключения электроснабжения по графикам.

*Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.