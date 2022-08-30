Какие новые правила предоставления льгот?

До недавнего времени льготы предоставляли только по зарегистрированному месту проживания льготника. Теперь их будут предоставлять по месту фактического проживания.

Но учитывая, что многие люди переместились в другие районы и области, льготы будут предоставлять по месту фактического проживания. Соответствующие изменения были приняты Кабинетом Министров 23 августа 2022 года.

Чтобы «перевести» льготы, потребуют справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица или другой официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства льготника. При отсутствии справок уполномоченные лица должны составить акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства. В акте необходимо будет указать:

сведения о льготнике (фамилия, имя, отчество; информация о зарегистрированном и фактическом месте жительства);

сведения о других лицах, фактически проживающих на жилплощади (фамилия, имя, отчество, родственная связь с льготником).