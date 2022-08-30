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Какие новые правила предоставления льгот?

Какие новые правила предоставления льгот?

До недавнего времени льготы предоставляли только по зарегистрированному месту проживания льготника. Теперь их будут предоставлять по месту фактического проживания.

Но учитывая, что многие люди переместились в другие районы и области, льготы будут предоставлять по месту фактического проживания. Соответствующие изменения были приняты Кабинетом Министров 23 августа 2022 года.

Чтобы «перевести» льготы, потребуют справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица или другой официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства льготника. При отсутствии справок уполномоченные лица должны составить акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства. В акте необходимо будет указать:

  • сведения о льготнике (фамилия, имя, отчество; информация о зарегистрированном и фактическом месте жительства);
  • сведения о других лицах, фактически проживающих на жилплощади (фамилия, имя, отчество, родственная связь с льготником).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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