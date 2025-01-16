утро в Одессе

Прогноз погоды в Одессе на 17 января

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

В Одессе в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью около 0°С, днем 4-6°С тепла.

Читайте также: Часть Одессы почти на сутки останется без воды – адреса

Прогноз погоды в Одесской области на 17 января

По Одесской области завтра облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 2-7°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Экологи выяснили, почему на одесском пляже в море попадают нечистоты.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме