Прогноз погоды в Одессе на 17 января
В Одессе в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью около 0°С, днем 4-6°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 17 января
По Одесской области завтра облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 2-7°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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